İddialara göre, Aralık 2024’ten bu yana Rusya’da sığınmacı olarak bulunan Esad, Moskova’daki bir hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi. Gözlemevi, suikast girişiminin zehirleme yoluyla gerçekleştirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Söz konusu raporda, Esad’ın geçtiğimiz Pazartesi günü Moskova'daki bir hastaneden taburcu edildiği, sağlık durumunun ise şu an stabil olduğu belirtildi. Ancak, hastanede bulunduğu süre boyunca Esad’a uygulanan güvenlik önlemleri dikkat çekti. Sadece kardeşi Mahir Esad ile eski Devlet Başkanlığı İşleri Genel Sekreteri Mansur Azam’ın ziyaretine izin verildiği aktarıldı.

HEDEF ESAD MI, PUTİN Mİ?

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, suikast girişiminin yalnızca Esad’a değil, aynı zamanda Rusya hükümetini zayıf göstermek ve diplomatik imajını sarsmak amacıyla da planlanmış olabileceğine işaret etti. Olayla ilgili şu ana dek Moskova’dan herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil.

Suikast iddialarının gölgesinde, geçtiğimiz hafta Şam'da dikkat çeken bir hukuki gelişme yaşanmıştı. Suriye 7. Soruşturma Mahkemesi, Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkardı. Mahkeme Hakimi Tevfik el-Ali tarafından yapılan açıklamada, Esad’a yönelik suçlamalar arasında kasten adam öldürme, işkence sonucu ölüme sebebiyet verme ve kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma gibi ağır ithamlar yer aldı.

El-Ali, kararın 23 Kasım 2011'de Dera kentinde yaşanan olaylara dayandığını belirterek, "Bu dava Interpol aracılığıyla uluslararası boyutta da takip edilebilir. Bu süreç, rejimin işlediği sistematik ihlallerin sorumlularını adalet önüne çıkarmayı amaçlıyor," ifadelerini kullandı.