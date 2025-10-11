Alman basınında çıkar haberde, Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad'ın, sığındığı Rusya’da izole bir yaşam sürdüğü ve ekran bağımlısı olduğu belirtildi. Söz konusu haberde, Esad’ın Moskova yakınlarında, Rus güvenlik güçleri tarafından korunan lüks bir kulede yaşamını sürdürdüğü aktarıldı.

ESAD OYUN BAĞIMLISI OLDU

Esad’ın çevresi korumalarla çevrili bir rezidansta yaşadığı ve zamanının büyük kısmını internette oyun oynayarak geçirdiği öne sürüldü. Ayrıca lüks rezidansta mermer banyoların bulunduğu ve Esad’ın sokağa çıkmaktan kaçındığı aktarıldı.

GİZLİCE ÜLKEDEN KAÇMIŞTI

Suriye’de muhalif güçlerin başkent Şam’a dayanması ve rejimin kontrol noktalarının hızla el değiştirmesiyle birlikte, Beşar Esad’ın iktidarı çöküş sürecine girdi. Uluslararası kaynaklara göre Esad, durumun kritik bir hâl alması üzerine Rusya’nın desteğiyle ülkeyi gizlice terk etti.

Rusya’nın Suriye’deki askeri üsleri ve sahadaki varlığı, Esad’ın kaçışında kilit rol oynadığı ortaya çıkmıştı.