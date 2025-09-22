Geçen sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yardımcı antrenörü olmuştu.

Çalkantılı bir süreçte siyah-beyazlı ekip ile 20 maçta görev yapan Hollandalı teknik adam, Liverpool'da Arne Slot'un teknik ekibine katılarak yeni bir maceraya atıldı. Beşiktaş'ta dönemin yönetimi tarafından gönderilen ve adeta günah keçisi ilan edilen van Bronckhorst, Liverpool'a olan katkısı ile İngiltere'de yere göğe sığdırılamıyor.

TAKTİKLERİ GELİŞTİRİYOR

İngiliz medyasına göre Liverpool'da Arne Slot'un yeni asistanı Giovanni van Bronckhorst, büyük bir etki yaratıyor. Feyenoord ve Rangers'ta başarılı bir teknik direktörlük geçmişine sahip olan Bronckhorst, taktikleri geliştiriyor, Gravenberch ve Robertson gibi oyunculara akıl hocalığı yapıyor ve takım birliğini sağlıyor. Geniş hücumlar ve duran toplardaki uzmanlığı, Kırmızılar'ın sezon başındaki oyununu bir üst seviyeye taşıyor.

The Firm'de yer alan 'Gio'nun Kızıl Devrimi: Van Bronckhorst Anfield'ı Nasıl Dönüştürüyor?' başlıklı inceleme yazısında da Hollandalı çalıştırıcının Liverpool'a olan olumlu etkisi konu edildi.

Arne Slot'un taktiksel dokunuşlarına ek olarak Bronckhorst'un etkisine de değinilen yazıda 'Sadece iki ay sonra, Gio'nun etkisi inkar edilemez: taktiksel ustalık, oyunculara fısıldayan bir tavır ve Kırmızılar'ı kusursuz bir Şampiyonlar Ligi canavarı gibi coşturan o yılmaz Eredivisie azminin bir karışımı.' ifadeleri yer aldı.

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki maçlarda Beşiktaş 10 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. 49 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş kariyerinde 1.70'lik puan ortalaması tutturmuştu.