Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah beyazlılar, yaptığı açıklamada 3 oyuncunun idmanda yer almadığını açıkladı.

Beşiktaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig'in on ikinci haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Tedavisi devam eden futbolcularımız, Rafa Silva ve Necip Uysal ile annesinin rahatsızlığı sebebiyle Brezilya’da bulunan futbolcumuz Gabriel Paulista antrenmanda yer almadı.

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı."