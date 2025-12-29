Beşiktaş'ta transfer hareketliliği var. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Sportif Direktör Serkan Reçber’in ortak yürüttüğü çalışmada 3 bölgeye transfer edilecek isimler belli oldu. Siyah-beyazlılar, kaleci sorununu Danimarkalı Filip Jorgensen ile çözmeyi hedefliyor. Yalçın, Chelsea’nin 23 yaşındaki file bekçisi için “10 yılımızı kurtarır” açıklamasını yaptığı ve Jorgensen’in menajerinin İstanbul’a davet edildiği öğrenildi.

Stoperde tek hedef Olivier Boscagli. Brighton’ın 28 yaşındaki stoperinin 1.5 yıllığına kiralanması için görüşmeler devam ediyor. Kanat bölgesine yapılacak transfer için ise Luis Henrique’de karar kılındı. Sağ ve sol kanatta forma giyebilen 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Inter’in 25 milyon Euro’dan kapıyı açtığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, satın alma opsiyonuyla kiralama seçeneğine gidip İtalyanları ikna etmek için düğmeye bastı.