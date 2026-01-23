Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile sona yaklaştı.

Beşiktaş ve Aston Villa ile ilgili görüşmelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tammy Abraham görüşmelerinde Yasin Özcan + 21 Milyon Euro teklifi ciddi şekilde değerlendirildi. Taraflar arasında büyük oranda anlaşma sağladı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş ile Aston Villa arasındaki görüşmelerde adı gündemde yer alan Yasin Özcan, siyah-beyazlılara gelmeyi kabul etti. Siyah-beyazlıar, Yasin Özcan'ın sözleşmesi için görüşmelere başladı.

Beşiktaş, Roma'dan toplamda 15 milyon Euro'ya transfer ettiği Tammy Abraham'ı 21 milyon Euro ve Yasin Özcan karşılığında Aston Villa'ya göndermeye hazırlanıyor.

19 yaşındaki Yasin Özcan, temmuz ayında Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 7 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Genç futbolcu, daha sonra Anderlecht'e kiralık olarak gönderilmişti. Anderlecht, Yasin Özcan'ın kiralık kontratını feshedecek ve genç oyuncu siyah-beyazlılara katılacak.

Yasin Özcan, kiralık olarak gittiği Anderlecht'te (II. takımla birlikte) bu sezon 10 maçta süre buldu.