Veli Kavlak Beşiktaş kariyerinde 928 günü sakat geçirdi. Şu an kulüpsüz olan Alex Oxlade-Cham- berlain de 226 günü sakat geçirdi. Beşiktaş’ta Tammy Abraham’ın da Kocaelispor maçında omzundan sakatlanması sonrası akıllara Veli ve Chamberlain geldi. Kronik sakat olmasından korkulan Abraham da daha önce aynı bölgeden sakatlanmıştı.

YAKIN TAKİPTE

Ancak Abraham’ın maç sonu iyi hissettiği, omzunun çıkmasına rağmen hızlı müdahale ile yerine yerleştirildiği bildirildi. Abraham hakkında karar çekilen MR sonrasında yarın netleşecek. Beşiktaş sağlık ekibi de İngiliz golcünün durumunu yakından takip ediyor.