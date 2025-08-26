El Bilal Toure bitti, Tiago Djalo bitiyor. Bilal ve Djalo transferleri tutarsa, Beşiktaş önemli transferler yapmış olacak.

Kara Kartal’ın satın alma opsiyonu ile Atalanta’dan kiraladığını KAP’a bildirdiği Malili Bilal’in transferi sonrası sosyal medyada golcü futbolcunun sakatlık geçmişi gündem oldu. Aslında Bilal, Atalanta tarihinin 30 milyon Euro ile en pahalı transferi olacak kadar büyük potansiyele sahip bir isim.

Kariyerinde Atalanta ile Avrupa Ligi, Stuttgart ile Almanya Kupası ve U20 Afrika Kupası şampiyonluğu var. Atalanta formasıyla sadece 17 maçta oynadı ve 3 gol attı. Stuttgart geçen sezon 950 bin Euro’ya kiralasa da 18 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı için Atalanta’ya geri dönmek zorunda kaldı. Şimdi de Beşiktaş’ta...

Gine-Bissau kökenli Portekizli stoper Tiago Djalo için de Beşiktaş ile Juventus arasında anlaşma sağlandı. Lille’de harika işler başaran 25 yaşındaki oyuncu, geçirdiği sakatlığın etkisiyle Juventus’ta tutunamadı.