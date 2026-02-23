Avrupa'ya erkenden veda edip Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş, ara transferde Sergen Yalçın ile birlikte yeniden yapılanmaya gitti. Siyah-Beyazlılarda takımın çehresi devre arasındaki transferlerle birlikte tamamen değişti.

Tammy Abraham, Demir Ege, Rafa Silva, Paulista, Svensson, Mert Günok ve David Jurasek, ara transferde Siyah-Beyazlılara veda eden isimler oldu. Yerlerine ise Emmanuel Agbadou, Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, Yasin Özcan ve Devis Vasquez (kiralık) takviye edildi.

GELİR GELMEZ FORMAYI KAPTI

Beşiktaş'ın bu transferlerinin arasında sağ bekte görev alan Murillo ise adeta 'piyango' oldu. Sezon başından beri Gökhan Sazdağı ve Taylan Bulut arasında gidip gelen ancak taraftarların bir türlü memnun kalmadığı mevkide 30 yaşındaki Panamalı, gelir gelmez formanın sahibi oldu. O transferin perde arkasını ise TRT Spor'da Hünkar Mutlu, şöyle anlattı:

"Marsilya'da transferin kapanmasına 2 gün kala Murillo kadro dışı kalıyor. Serkan Reçber'in Marsilya'da daha önce iletişime geçtiği bir stoper, Reçber'i arıyor. 'De Zerbi, Murillo'yu kadro dışı bıraktı!' Reçber, Murillo'nun telefonunu alıyor ve anında görüntülü görüşme gerçekleştirerek ikna ediyor.

"BEN MESAJ VERİLECEK OYUNCU DEĞİLİM"

Ardından De Zerbi de Murillo'ya 'Ben takıma mesaj vermek için seni kadro dışı bıraktım, 1 hafta ayrı çalış seni takıma alacağım' diyor. Murillo ise 'Ben takıma mesaj vereceğiniz oyuncu değilim. Bana takım bul dediniz ben de Beşiktaş'a gidiyorum!' diyerek Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'a gelmeyi çok istedi."

Beşiktaş'a transfer olduğundan beri 3 maçta 192 dakika sahada kalan Murillo, Göztepe maçında fileleri havalandırmayı da başardı.