Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlılara derbi öncesi sakatlığı bulunan bir isimden müjde geldi. Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, son yapılan antrenmanda takımla çalıştı. Paulista'nın yüksek ihtimalle Fenerbahçe karşısında derbide sahada olması bekleniyor.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan bir diğer stoper Emirhan Topçu'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Emirhan Topçu'nun yetişmemesi durumunda Fenerbahçe derbisinde savunmada değişiklik yapılması gündemde