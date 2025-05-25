Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Reeder Samsunspor ise üçüncülük yarışında avantaj elde etti.

İlk yarısı golsüz berabere sona eren karşılaşmada Rizespor, 61. dakikada Samet Akaydin'in golüyle öne geçti. Beşiktaş bu gole üç dakika sonra Joao Mario ile yanıt verdi. Galibiyet için baskı kuran Beşiktaş, 90+1'de şok yaşadı. Rizespor, Ali Sowe ile karşılaşmada 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Rizespor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş taraftarları, Rizespor karşısında Dolmabahçe'de alınan mağlubiyet sonrası takımı protesto etti.

Beşiktaş ile üçüncülük mücadelesi veren Samsunspor ise Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. 27. dakikada Emre Kılınç'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Samsunspor, 86 ve 88. dakikalarda Pedro Malheiro'nun gollerine engel olamayınca 2-1 geriye düştü. 89. dakikada Marius Mouandilmadji'nin kaydettiği gol, Samsunspor'a son hafta öncesi üçüncülük için avantajı getirdi.

Süper Lig'in son haftasında Samsunspor sahasında Kayserispor ile, Beşiktaş ise deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak.