Beşiktaş'ın sezon başında Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği Semih Kılıçsoy, son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti. Milli futbolcu, Serie A'da oynadığı son iki maçta attığı gollerle beğeni topladı.

Sezon başında İtalyan ekibinde süre almakta zorlanan Semih, takımda yaşanan sakatlık sorunlarını fırsata çevirerek şansını iyi değerlendirdi. İlk olarak Pisa maçında gol sevinci yaşayan milli yıldız, son olarak Torino karşısında muhteşem bir gol atarak galibiyeti getirdi.

Cagliari yönetiminin de Türk futbolcunun gelişiminden ve performansından memnun olduğu belirtildi. Nicolo Schira'nın haberine göre; İtalyan kulübü, Semih Kılıçsoy'u kalıcı olarak kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, Cagliari'nin Semih'in bonservisi için 12 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu olduğu hatırlatılırken, Beşiktaş'ın ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 payının bulunduğu vurgulandı.