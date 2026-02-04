Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Belçika'nın Genk takımında forma giyen 24 yaşındaki Güney Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh, İstanbul'a geldi.
Siyah beyazlılar KAP'a yaptığı açıklamada "Profesyonel Futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü KRC Genk ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'un transferinin resmiyet kazanması halinde golcü oyuncu siyah beyazlıların ilk Güney Koreli futbolcusu olacak.