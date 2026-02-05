Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir ismi daha kadrosuna kattı. Gabriel Paulista ile yollarını ayırdıktan sonra stoper arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, yoğun Emmanuel Agbadou transferini bitirdi. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper için Premier Lig ekibi Wolverhampton’la her konuda anlaştı. Başkan Serdal Adalı’nın özel uçak gönderdiği ve Agbadou’nun İstanbul’a geleceği öğrenildi.

Siyah beyazlılar başarılı oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

AGBADOU ÇOK İSTEDİ

Agbadou Beşiktaş'a gelmek için ciddi bir talepte bulundu ve Wolves’ta devam etmeyeceğini bildirdi. Transferi belirleyen en net süreç Agbadou’nun gelme isteği oldu. Başarılı oyuncu Sergen Yalçın’ın onay verdiği en net stoperdi.