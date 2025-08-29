Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcumuz Al Musrati’nin geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. ile anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2.000.000 Avro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7.000.000 Avro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır.”

Portekiz'in Braga takımından Şubat 2024'te transfer edilen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun siyah-beyazlı kulübe maliyeti (kiralama ve bonservis ücreti) 12 milyon avro oldu. Libyalı futbolcu, Beşiktaş'ta 38 resmi müsabakada 3 gol sevinci yaşadı.