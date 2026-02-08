Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Alanyaspor maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.
BEŞİKTAŞ 0-2 ALANYASPOR (İLK YARI OYNANIYOR)
GOL! 16' Ümit'in pasında Güven'in yaptığı vuruşta top ağlara gitti.
GOL! 9' Hwang'ın pasında Güven'in ceza sahasına girer girmek çektiği şutta top ağlara gitti.
5' Hwang'ın ceza sahası dışında çektiği sert şut auta gitti.
1' Karşılaşma başladı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Olaitan, Oh
Alanyaspor: Victor, Lima, Aiti, Güven, Duarte, Hagi, Hwang, Janvier, Makouta, Ümit, Hadergjonaj
Ligdeki 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 36 puanla 5. basamakta girdi.
Süper Lig'de 4 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise haftaya 22 puan ve averajla 10. sırada girdi.