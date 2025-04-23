Beşiktaş’ta yaz transfer dönemi hareketli geçecek. Immobile ile yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar ilk olarak kaliteli bir santrfor alacak. Ole Gunnar Solskjaer’in aklındaki isim Rasmus Hojlund. Danimarkalı yıldızın tam aradığı tipte bir forvet olduğunu düşünen Norveçli hoca bu transfer için ikili ilişkilerini kullanacak.

1 YILLIĞINA KİRALANACAK

Hojlund ile iyi bir ilişkisi bulunan Solskjaer’in hem oyuncu hem de efsaneleri arasında

olduğu İngiliz kulübüyle bizzat görüşeceği öğrenildi. 22 yaşındaki Hojlund, Manchester United’da beklentilerin altında kaldı. İngiliz kulübünün gelecek planları arasında yer almayan, Avrupa’nın önemli takımlarının da takibinde olan yıldız futbolcunun kiralanması için yoğun çaba harcanıyor