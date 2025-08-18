Brezilya Serie B ekibi Athletico Paranaense, Beşiktaş'ın Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Satın alma opsiyonlu yapılan anlaşmada opsiyonun 5 milyon euro olması bekleniyor.
Beşiktaş’tan yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo, 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Athletico Paranaense’ya geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Siyah-Beyazlı kulübe geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.9 milyon Euro karşılığında transfer olan 21 yaşındaki Kolombiyalı orta saha resmi bir maça çıkmadı.