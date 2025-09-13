Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Orkun Kökçü ve Ebosele arasında yaşanan gerginliğin ardından saha karıştı. İki takımın kulübelerinin de yaşanan olaya müdahale etmesiyle saha içindeki itiş kakış bir süre devam etti. Yaşananların ardından maçın hakemi Orkun Kökçü'ye gösterdiği kırmızı kartın dışında Yusuf Sarı ve El Bilal de sarı kart gördü.

Öte yandan iki ekip de müsabakayı 10 kişiyle tamamladı.

38. dakikada sarı kart gören Ba, 89. dakikada oyunun başlamasını geciktirdiği için ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi. Beşiktaş'ta ise kırmızı kart gören isim Orkun Kökçü oldu.

Uzatma dakikalarında Beşiktaş yedek kulübesinin önünde yaşanan bir pozisyonda rakibine kasti tekme atan Orkun, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.