Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 13’te 13 yaparak yenilmez bir şekilde yoluna devam eden Beşiktaş Gain’de hedef Avrupa’da kupa kazanmak. Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, başarının tesadüf olmadığını belirtip SÖZCÜ’ye çok özel açıklamalar yaptı. Muhabirimiz Doğan Gündoğdu’nun sorularını yanıtlayan Arseven, “Bizim ilk amacımız EuroCup’ta şampiyon olmak. İkinci hedef lig şampiyonluğu. Sezon başında kurduğumuz kadroyla bunun mesajını verdik” dedi.

SIRADAN BİR MAÇ!

Arseven, pazar oynanacak F.Bahçe derbisiyle ilgili “Bu karşılaşmayı sıradan bir maç olarak adlandırıyorum. EuroLeague’den yorgun gelecekler. Bunu avantaja çevirmeliyiz. Derbide galip gelerek serimizi 14’te 14 yapacağız” diye konuştu. Beşiktaşlı yönetici, “Türkiye’nin basketboldaki en büyük ilk 3’ü Beşiktaş, F.Bahçe ve A. Efes... Galatasaray yatırımlarını biraz daha futbola kaydırdı. Bu sene de yine basketbolda rekabetçi bir takım kuramadılar. Biz istiyoruz ki Galatasaray da bu rekabete katılsın” ifadelerini kullandı.

HAKEMLER DE İNSAN

Beşiktaşlı yönetici şunları söyledi: “Derbi maçında küfürlü tezahürat, sahaya yabancı madde atma konuları bizim için çok önemli. Seyircisiz maç oynamak istemiyoruz. Hep ileriyi düşünmeliyiz. Herkes atmosfer ne durumda olursa olsun maçta birbirini gözetmeli. TBF ve Merkez Hakem Kurulu ile karşı karşıya gelmemiz tabii ki söz konusu olamaz. Oyuncular hata yapabiliyor, hakemler de insan.”