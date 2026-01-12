Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista ile yollarını ayırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gabriel Armando de Abreu ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Gabriel Paulista'ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi. Ailevi nedenlerle siyah-beyazlı kulüpten ayrılan Paulista, ülkesinde Corinthians takımının formasını giyecek.

