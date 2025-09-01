Stoper arayışında olan Beşiktaş'ın Fenerbahçe forması giyen 31 yaşındaki Ganalı savunmacı Alexander Djiku ile ilgilendiği iddia edildi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Beşiktaş ve Spartak Moskova, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Alexander Djiku'yu bonservisiyle transfer etmek için harekete geçti.

2023 yazında Strasbourg'dan bonservissiz transfer olan Djiku, o tarihten bu yana 75 maçta forma giydi ve dört gol, iki asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yazına kadar geçerli ve bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunan Djiku henüz ayrılmaya karar vermedi.

32 yaşındaki savunma oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.