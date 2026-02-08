SİYAH-BEYAZLILAR, devre arası transfer döneminde 7 oyuncuyu kaptı. Beşiktaş, Emmanuel Agbadou, Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Kristjan Asllani, Yasin Özcan, Junior Olaitan ve Devis Vasquez’i kadrosuna kattı. Abraham’ın da bonservisini alıp, Aston Villa’ya satış gerçekleşince Kartal’ın kasasından 57 milyon Euro çıktı.

Dünyada ara transfere en çok para harcayan kulüpler arasında 95 milyon Euro ile M.City zirvede. Listenin ikinci sırasında 89 milyon Euro ile Crystal Palace var. Al Hilal’in 70 milyon Euro’luk harcamasını takip eden Beşiktaş ise 57 milyon Euro ile 4. basamakta yer aldı.