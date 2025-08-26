Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği El Bilal Toure'nin transfer şartlarını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN KAP AÇIKLAMASI:

"Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır."

Geçen sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Toure, Alman ekibinde çıktığı 17 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.