Beşiktaş, El Bilal Touré transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde: “Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır.”

Atalanta ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu için kulübü, 2023 yazında 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Geçtiğimiz sezonu Stutgart'ta kiralık geçiren Toure 17 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik katkıda buldu.