Beşiktaş, büyük umutlarla takıma kattığı ancak istediği verimi alamayınca gözden çıkarttığı genç yetenek Elan Ricardo'nun sezon sonuna kadar Deportes Tolima'ya kiralandığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Sezon başında Athletico Paranaense Kulübü’ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Elan Joseph Ricardo Ochoa, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kolombiya Ligi ekiplerinden Club Deportes Tolima SA Kulübü’ne geçici transfer olmuştur.
Elan Ricardo’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."