Aydın Büyükşehir Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-2 yendi.
Salon: Beşiktaş Gain
Hakemler: Ramazan Çevik, Ahmet Kalay
Beşiktaş: İdil Başcan, Meliushkyna, Szczurovska, Kurilo, Zeynep Demirel, Buket Gülübay (Buse Kayacan, Ceren Domaç, Leyva, Kullerkann, Zeynep Üzen)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Aşçı, Grojber, Beliz Başkır, Rasinska, Fatma Şekerci, Seher Aksoy (Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Bilge Paşa, Mijatovic, Kobzar, Tikhomirova, Nisan Barut)
Setler: 18-25, 25-15, 25-15, 21-25, 14-16
Süre: 153 dakika (34, 30, 31, 36, 22)