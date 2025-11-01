Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Dolmabahçe'de bulunan Tüpraş Stadyumu çevresinde silah sesleri duyuldu.
Pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş stadında silah sesleri duyuldu. Güney tribünü altında meydana gelen olayda bir taraftarın yaralandığı iddia edildi.
Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaşlı taraftarlar arasında kavga çıktı. Maç öncesi stadyuma pankart asmaya giden gruplar arasındaki kavga çatışmaya dönüştü.
“Goodfellas” grubundan “Mami” lakaplı bir taraftarın, “Cefakar Açık” grubundan “İsmail Arslan” isimli bir taraftar tarafından silahla vurulduğu iddia edildi.
Detaylar birazdan...