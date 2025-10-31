Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, eski takımlarına karşı Anderson Talisca ile Cengiz Ünder için soğuk savaş şeklinde geçecek. Siyah-beyazlı taraftarların eski yıldızlarına karşı takınacağı tavır merakla bekleniyor. Brezilyalı yıldız, devre arasında F.Bahçe’ye geldi ve Beşiktaş’a karşı Kadıköy’de oynasa da Dolmabahçe’de sahaya ilk kez çıkacak.

YALÇIN İLE KENDİNİ BULDU

Talisca gibi eylülde Beşiktaş’a kiralanan Cengiz Ünder de eski dostlarına karşı oynayacak. Cengiz’in maaşının 1 milyon 750 bin Euro’sunu Beşiktaş, 2 milyon 250 bin Euro’sunu F.Bahçe ödüyor. 28 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerde geçen sezon 9 maçta forma giydi. Beşiktaş’ta ise Sergen Yalçın ile çıktığı 7 maçta 3 gol atmayı başardı.

FORVETLERİN DÜELLOSU

Derbi aynı zamanda iki takımın forvetlerinin düellosu şeklinde geçecek. En Nesyri ve Talisca’nın Beşiktaş’a karşı golü yok. Beşiktaş’ın yıldızı Abraham ligde 4 gol 1 asist, tüm kulvarlarda ise 9 gol ve 2 asiste imza atarken, Toure 1 gol attı, asist yapamadı. İkisi de ilk derbilerine çıkacak.