Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev maçına VAR hakemi de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde görev yapacak VAR hakemini Sarper Barış Saka olarak açıkladı. AVAR'da Serkan Çimen, AVAR2'de ise Oğuzhan Çakır yer alacak.

Daha önce derbinin orta hakemi Ali Yılmaz olarak belirlenmişti. İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken'in yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakada dördüncü hakem ise, Direnç Tonusluoğlu olacak.