Devre arasın transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gündemine eski Fenerbahçeli Djiku’yu aldı. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Rusya'nın Spartak Moskova takımına giden Ganalı stoperin de Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Siyah beyazlıların önümüzdeki günlerde Djiku’nun menajeri ile görüşmesi bekleniyor. Ganalı oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon avro.

FENERBAHÇE’DE 12 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında gittiği Spartak Moskova'ya giden 31 yaşındaki Djiku'nun 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Fenerbahçe'de 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında 75 resmi karşılaşmaya çıkan Ganalı futbolcu toplamda 4 gol atarken, 2 de asist yaptı.