Cerny dışında bir kanat futbolcusu daha transfer etmeyi planlayan Beşiktaş’ta Cengiz Ünder sesleri yükselmeye başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın kadrosunda görmek istediği milli futbolcu için sarı-lacivertli yönetimle görüşmelere başlayan siyah-beyazlılar, mali şartlarda pazarlıklarını sürdürüyor. Cengiz’in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması gündemde. Arroyo kazandırıp gitti

Beşiktaş, Keny Arroyo’yu Brezilya ekibi Cruzeiro’ya sattı. 19 yaşındaki Ekvadorlu futbolcunun transferi 8 milyon Euro+500 bin Euro karşılığında gerçekleşti. Kartal, geçen sezon devre arasında Inde pendiente’den Arroyo’yu 5 milyon Euro’ya transfer etmişti. 500 bin Euro’luk bonus genç futbolcunun Cruzeiro’da 25 maça çıkması halinde devreye girecek.