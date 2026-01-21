Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup'ta Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi konuk ettiği maçtan 96-74 galip ayrılarak grubunda liderliğe yükseldi.
Maça hızlı başlayan siyah beyazlı takım ilk periyodun bitimine 2.46 dakika kala 18-6’lik skorla farkı çift hanelere çıkardı. Oyundaki üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip ilk periyodu 16 sayı farkla önde kapadı: 27-11.
Karşılıklı 3 sayılık atışlarla başlayan 2’nci periyotta farkı koruyan temsilcimiz soyunma odasına 49-37 önde gitti.
İkinci yarıya etkili savunma ve başarılı hücum organizasyonları ile başlayan Beşiktaş 3’üncü periyodu 22 sayı farkla önde tamamladı: 76-54.
Son periyotta da özellikle hücum ribauntlarındaki üstünlüğünü koruyan ve kolay dış atışlar üreten Beşiktaş maçtan maçtan 96-74 galip ayrıldı.
SALON: BJK GAİN Spor Kompleksi
HAKEMLER: Robert Vyklicky, Leandro Lezcano, Vassilis Pitsilkas
BEŞİKTAŞ GAİN: A. Brown 11, Zizic 5, Berk Uğurlu 12, Morgan 7, Mathews 4, V. Brown 14, Dotson 9, Thomas 12, Yiğit Arslan 10, Kamagate 12
BUDUCNOST VOLI: Ferrell 18, Kovliar 13, Boutsiele 2 , Sulaimon 6, Slavkovic 3,Bouteille 8, Tanaskovic 12, Morgan 1, Jovanovic 3, Mays 7, Thompson 1
1’İNCİ PERİYOT: 27-11
DEVRE: 49-37
3’ÜNCÜ PERİYOT: 76-54
5 FAUL: Thompson (Buducnost)