Basketbol 40. Erkekler Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN takımları Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştı.

Karşılaşmayı 91-74 kazanan Fenerbahçe Beko şampiyon oldu. Maçın en skorer ismi sarı-lacivertli formayla 28 sayı üreten Tarık Biberovic oldu.

40. kez düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nın şampiyonluk maçında üst üste ikinci kez Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Kapalı gişe oynanan karşılaşmada iki takım taraftarları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kendileri için ayrılan tribünleri doldurdu.10 bini aşkın taraftar, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde takımlarına destekte bulundu.

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko'ya Mathews ve Dotson'un üçlükleriyle cevap veren Beşiktaş GAİN, ilk 5 dakikayı 15-11 önde geçti. Kalan bölüm karşılıklı isabetlerle devam etti ve ilk çeyrek siyah-beyazlıların 24-22 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyoda da iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Biberovic'in dış atışıyla 12. dakikada 32-30 öne geçti. Üstünlüğünü periyot boyunca koruyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-42 önde gitti.

Mücadelenin ikinci devresine de etkili giren Fenerbahçe Beko, 22. dakikada 9 sayılık üstünlük sağladı: 52-43. Biberovic'in turnikesiyle 23. dakikada farkı çift hanelere (54-43) yükselten sarı-lacivertliler, 24. dakikada farkı 15 sayıya kadar taşıdı: 58-43. 6-0'lık seriyle rakibine cevap veren siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın üçlüğüyle 28. dakikada farkı 4 sayıya kadar çekti: 60-56. Horton-Tucker ve Biberovic'in üst üste üçlükleriyle kontrolü yeniden ele alan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 70-56 üstün girdi.

Üstünlüğünü final periyodunda da sürdüren Fenerbahçe Beko, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve parkeden 91-74 galip ayrıldı.

İki takım arasında son 4 finalin galibi Fenerbahçe

Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş ile oynadığı son 4 şampiyonluk maçını kazanmayı başardı.

İki takım, geçen sezondan bu yana iki kez Türkiye Kupası finali, birer defa da Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi olan Fenerbahçe, Türkiye Kupası finali (2) ve Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında da siyah-beyazlıları mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fenerbahçe Beko, 10. şampiyonluğu elde etti

Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'nı üst üste 3, toplamda ise 10. kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe, kupada 1967, 2010, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025'in ardından 2026'da da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, organizasyonda çıktığı son 6 finalin 5'inde kupanın sahibi oldu.

Jasikevicius'un toplamda 19, Fenerbahçe'de 7. şampiyonluğu

Sarunas Jasikevicus, başantrenörlük kariyerinde 19. şampiyonluğunu yaşadı.

Kariyerinde Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe'de görev yapan Litvanyalı çalıştırıcı, bir THY Avrupa Ligi ile Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2'şer Basketbol Süper Ligi, İspanya Basketbol Ligi ve İspanya Kupası, 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası şampiyonlukları elde etti.

Jasikevicius, oyunculuk kariyerine de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk sığdırmıştı.

Beşiktaş, 5. kez ikincilikle yetindi

Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda 5. kez ikinci oldu.

Kupada tek şampiyonluğunu 2012'de elde eden Beşiktaş, 1971, 1973, 2011 ve 2025'in ardından 2026'da da finalde kaybederek şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Şakacı, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 3, Baldwin 21, Biberovic 28, Jantunen, Birch 7, Bacot 2, Metecan Birsen 14, Horton-Tucker 11, Melih Mahmutoğlu 3, Boston, De Colo 2, Onuralp Bitim

Beşiktaş GAİN: Dotson 17, Mathews 14, Anthony Brown, Morgan 1, Sertaç Şanlı 14, Kamagate 2, Berk Uğurlu 6, Yiğit Arslan 11, Thomas 7, Vitto Brown 2

1. Periyot: 22-24

Devre: 46-42

3. Periyot: 70-56

Beş faulle çıkan: 34.43 Dotson (Beşiktaş GAİN)