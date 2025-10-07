EuroCup B Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş GAİN, sahasında ağırladığı London Lions'u 99-73 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş ilk galibiyetini alırken, London Lions ise henüz galibiyetle tanışamadı. Mücadelenin en skorer ismi ise Beşiktaş'ta 17 sayı kaydeden Ante Zizic oldu.

SALON: BJK GAİN Spor Kompleksi

BJK GAİN Spor Kompleksi HAKEMLER: Ioannis Foufis, Milos Koljensic, Nick Van Den Broeck

Ioannis Foufis, Milos Koljensic, Nick Van Den Broeck BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 5, Dotson 11, Kamagate 9, Berk Uğurlu 12, Yiğit Arslan 11, Lemar 11, Canberk Kuş, Anthony Brown 7, Vito Brown 16, Zizic 17, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel

Mathews 5, Dotson 11, Kamagate 9, Berk Uğurlu 12, Yiğit Arslan 11, Lemar 11, Canberk Kuş, Anthony Brown 7, Vito Brown 16, Zizic 17, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel LONDON LIONS: Scott 13, Sandy, Adamu 14, Soluade, Price 7, Williams 4, Lukosiunas 3, Rai 2, Phillip 12, Mcgusty 7, Williams 8, Goodwin 3

Scott 13, Sandy, Adamu 14, Soluade, Price 7, Williams 4, Lukosiunas 3, Rai 2, Phillip 12, Mcgusty 7, Williams 8, Goodwin 3 1'İNCİ PERİYOT : 26-15

: 26-15 DEVRE: 50-37

50-37 3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-53