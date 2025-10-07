EuroCup B Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş GAİN, sahasında ağırladığı London Lions'u 99-73 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş ilk galibiyetini alırken, London Lions ise henüz galibiyetle tanışamadı. Mücadelenin en skorer ismi ise Beşiktaş'ta 17 sayı kaydeden Ante Zizic oldu.
- SALON: BJK GAİN Spor Kompleksi
- HAKEMLER: Ioannis Foufis, Milos Koljensic, Nick Van Den Broeck
- BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 5, Dotson 11, Kamagate 9, Berk Uğurlu 12, Yiğit Arslan 11, Lemar 11, Canberk Kuş, Anthony Brown 7, Vito Brown 16, Zizic 17, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel
- LONDON LIONS: Scott 13, Sandy, Adamu 14, Soluade, Price 7, Williams 4, Lukosiunas 3, Rai 2, Phillip 12, Mcgusty 7, Williams 8, Goodwin 3
- 1'İNCİ PERİYOT: 26-15
- DEVRE: 50-37
- 3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-53