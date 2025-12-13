Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 95-88 yendi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Bahçeşehir Koleji: Flynn 8, Ponitka 1, İsmet Akpınar, Cavanaugh 21, Williams 20, Koprivica 6, Mitchell 6, Furkan Haltalı, Kenan Sipahi 8, Göktuğ Baş, Hale 18
Beşiktaş GAİN: Mathews 7, Berk Uğurlu 2, Anthony Brown 10, Vitto Brown 11, Zizic 14, Dotson 17, Yiğit Arslan 11, Morgan 7, Lemar 16, Canberk Kuş
1. Periyot: 17-23
Devre: 36-46
3. Periyot: 59-76