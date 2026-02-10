Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son haftasında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Panionios'u 40 sayı farkla 114-74 yendi.

Grubunu ilk 2 sırada bitirmeyi ve çeyrek finale yükselmeyi geçen hafta garantileyen Beşiktaş GAİN, 13. galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Beşiktaş, grup liderliği için ikili averajda üstün olduğu ve haftaya zirvede giren Cosea JL Bourg-en-Bresse'nin yapacağı maçı kaybetmesini bekleyecek.

Panionios ise 15. yenilgisini yaşayarak grubu son sırada tamamladı.

Başkent Atina'daki Makis Liougas Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan taraf, ev sahibi Panionios oldu. Yunanistan temsilcisi, mücadelenin 5. dakikasını 15-13 önde geçti. Bu bölümden sonra üstünlüğü ele geçiren siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 31-26 önde tamamladı. İkinci çeyreğe 10-0'lık seriyle giren Beşiktaş, farkı çift haneye çıkardı. Periyodun sonuna kadar etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlı ekip, devre arasına 59-37 üstün girdi.

Maçın ikinci yarısında da hücumda etkili olan Beşiktaş, 25. dakikada 31 sayılık fark (41-72) yakaladı. Rakibine farkı kapatma şansı vermeyen siyah-beyazlılar, 29. dakikada farkı 34 sayıya (46-80) çıkardı. İyi bir maç çıkartan Beşiktaş, bitime 2 dakika 36 saniye kala 45 sayılık (65-110) fark buldu. Siyah-beyazlılar, kalan bölümde rahat bir oyun sergileyerek sahadan 114-74 galip ayrıldı.