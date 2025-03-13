Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisine yerli hakem atanacağı iddia ediliyor. Beşiktaş yönetimi, karşılaşmanın yabancı bir hakem tarafından yönetilmesini talep etmesine rağmen, federasyonun yerli hakem atamakta kararlı olduğu öne sürüldü.

Yabancı hakem sürprizi olmazsa, derbi için aday isimler arasında Halil Umut Meler, Ali Şansalan, Atilla Karaoğlan ve Yasin Kol yer alıyor.

TFF, YABANCI HAKEME SICAK BAKMADI

Özellikle Beşiktaş’ın TFF’ye yaptığı resmi yabancı hakem başvurusu sonrası, bu talebin nasıl karşılanacağı merak konusu olmuştu. Ancak Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimin büyük bölümünün yerli hakemden yana olduğu belirtiliyor.

Federasyon kaynaklarına göre, 29 Mart’ta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde %90 ihtimalle Türk bir hakem düdük çalacak.

SEZON SONUNA KADAR YERLİ HAKEM UYGULAMASI

TFF’nin aldığı karar sadece derbi ile sınırlı kalmayacak. Sezon sonuna kadar tüm Süper Lig maçlarında yerli hakemlerin görev yapacağı ve Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) da bu yönde görüş bildirdiği ifade ediliyor.

Bu kararın açıklanmasının ardından, Beşiktaş ve Galatasaray cephesinin nasıl bir tepki vereceği merak konusu. Son haftalarda hakem yönetimleriyle ilgili artarak devam eden tartışmalar, derbi öncesinde hakem kararlarını bir kez daha gündemin en önemli maddelerinden biri haline getirdi.