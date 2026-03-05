Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.

Siyah beyazlı ekibin ev sahipliği yapacağı derbide bilet fiyatları da belli oldu.

8 kategori ve iki farklı VIP kategoride satışa sunulan biletlerin fiyatları da belli oldu. En düşük ücretli biletler 2.250 TL ile 8. Kategori olurken 1. Kategori biletleri ise 12 bin TL. En ucuz VIP bilet fiyatı 33.75 TL olarak belirlenirken en pahalı bilet ise 37.500 TL olarak açıklandı.

Siyah-beyazlı ekibin son iç saha maçı olan Göztepe karşılaşmasında açıklanan bilet fiyatları ise şöyleydi: VIP 100 tribünü 14.000 TL, VIP 101-126 tribünleri 9.000 TL olarak belirlenmişti. 1. Kategori 2.950 TL, 2. Kategori 2.650 TL, 3. Kategori 2.350 TL, 4. Kategori 1.900 TL, 5. Kategori 1.750 TL ve 6. Kategori 1.500 TL’den satışa sunulmuştu. Doğu Üst tribünü 1.750 TL, 7. Kategori 1.150 TL ve 8. Kategori 975 TL.

Derbide en ucuz biletin fiyatı son maça göre 1.275 TL daha pahalı oldu.