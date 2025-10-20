Göreve geldiği ilk haftadan itibaren kulübün ve futbolcuların sorunlarını çok hızlı çözüme kavuşturan Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, başkent ekibinin özlediği rüzgarı yeniden yakalamasında önemli rol oynadı.

Beşiktaş deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrılan Gençlerbirliği’nde büyük sevinç yaşanırken Başkan Mehmet Kaya kesenin ağzını açtı.

Başkent temsilcisinde yönetimin büyük desteğiyle başkanlık görevini devralan Mehmet Kaya, maçtan önce futbolcuların tüm biriken alacaklarını ödedi. Bu takımı motive ederken maçın ardından soyunma odasına inerek takımı ve teknik heyeti kutlayan Başkan Kaya prim müjdesini de verdi. Takıma duyurulan rakam basına açıklanmazken, kırmızı-siyahlılar müjdeyi alkışlayarak karşıladı.

Başkan Mehmet Kaya ligde ikinci galibiyetlerini aldıklarını belirtirken, hafta sonunda Konyaspor'a karşı da takımına güvendiğini ve taraftarları önünde bir galibiyet daha alacaklarına inandığını söyledi.