Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Gaziantep FK maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, Toure

Gaziantep FK:

Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, topladığı 24 puanla 6. sırada haftaya başladı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 14 müsabakanın 6'sından galip ayrılan Gaziantep FK, 4'er beraberlik ve yenilgiyle rakibinin bir basamak altında 7. sırada haftaya giriş yaptı.

DOLMABAHÇE'DE ÜÇ MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, ligde evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine 8 puan bıraktı.

Süper Lig'de 9. haftada Gençlerbirliği'ne 2-1, 11. haftada ise derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, son olarak 13. haftada ise iç sahada Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Evinde oynadığı son 3 mücadelede 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, olası 9 puanın yalnızca birini cebine koydu.

Siyah-beyazlılar, söz konusu mücadelelerin tamamında seyircisi önünde üstün duruma geçmesine rağmen bunu koruyamadı.