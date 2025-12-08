Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Gaziantep FK'yi konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona ererken, Beşiktaş'ın yediği ilk gol öncesi Video Yardımcı Hakem (VAR) Halil Umur Meler tarafından çizilen ofsayt çizgisi, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Perez’in uzun pasında Gökhan Sazdağı topu ıskaladı. Topla buluşan Bayo, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Gol sonrası Beşiktaşlı futbolcular Bayo'nun ofsaytta olduğunu belirterek hakeme itirazda bulundu. Yardımcı hakemin bayrağını kaldırmadığı pozisyon VAR'da uzun süre incelendi. İnceleme sonrası Bayo'nun ofsaytta olmadığına karar verilirken, gol geçerli sayıldı.

Ancak ekranlara gelen ofsayt çizgisi tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir açıda Emirhan'ın ayağının önde olduğu işaretlenirken, diğer açıda ise Bayo'nun dizinin önde olduğu dikkat çekti. Birçok spor yorumcusu çizilen ofsayt çizgisine anlam veremediklerini belirtti.

Maça damga vuran pozisyon ile ilgili Beşiktaş, çok sert bir açıklama yayımladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın hakemi Kadir Sağlam ile Beşiktaş düşmanlığıyla bilinen VAR hakemi Halil Umut Meler, sergiledikleri rezil yönetimle maçın skoruna direkt etki etmiştir.



Ofsayt çizgisi dahi çizmekten aciz oldukları için rakibimizin öne geçmesine neden olan VAR ekibi, ne hikmetse futbolcumuz Jota Silva’nın ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda net penaltıyı süzememiştir.



Maçın hakemi Kadir Sağlam, maç boyunca takdir haklarını rakipten yana kullanmış ve rakibin oyunu soğutma stratejisine kayıtsız kalmıştır.



Birkaç gün önce bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım” demişti.



Sayın Hacıosmanoğlu’na soruyoruz;



Köpeksiz köy bulanlar kim?



Köpeksiz bulduğu köyde çomaksız dolaşanlar kim?



“Bunlarla döner dönmez hesaplaşacağım” dediniz. Ne zaman hesaplaşacaksınız?



“Gerekeni yapacağım” dediniz. Tam olarak ne yapacaksınız?



Hacıosmanoğlu’nu sorularımıza ivedilikle cevaplamaya, cevaplamak da yetmez, Türk futbolunun geleceği için acilen harekete geçmeye davet ediyoruz."