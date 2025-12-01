Beşiktaş Denizcilik şirketine bağlı M/T Mersin gemisi Senegal açıklarında vuruldu. Gemi, yarı batık bulundu.

183 metre boyundaki tanker 5 gündür AIS sinyali vermiyordu. Yayınlanan bir videoda gemi yarı-batık halde bulundu. Gemide kimsenin olmadığı ortaya çıktı.

Dakar liman idaresi, üç gün önce M/T Mersin'den yardım çağrısı alındığını ve tüm mürettabatın kurtarıldığını duyurdu.

İddiaya göre gemi, Ukrayna'ya ait insansız deniz aracı tarafından vuruldu. Geminin vurulma sebebi ise Rus petrol ve gazını Batı yaptırımlarına rağmen üçüncü ülkelere taşıyan "Rus gölge filosunun" bir parçası olması.

Liman idaresi, geminin makine dairesine su girdiğini ve yakıt sızdırmaya başladığını duyurdu ve saldırı ihtimalini araştırdıklarını duyurdu. Gemideki petrolün boşaltıldığı ve sızıntıya karşı önlem alındığı aktarıldı.

Ukrayna, Rusya ve Türkiye'den henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz hafta Kocaeli açıklarında Rus gölge filosuna bağlı Kairos ve Virat gemileri de benzer şekilde vurulmuştu.