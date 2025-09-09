Beşiktaş ve Kayserispor, Gökhan Sazdağı transferi için prensipte anlaştı. Kulüpler arasında resmi prosedürler başladı...
Kayserispor'un tecrübeli sağ beki Gökhan Sazdağı'na Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Trabzonspor talip olmuştu.
Kulübüyle sözleşmesinin son yılına giren Gökhan'ın transferinde mutlu sona yakın takım Beşiktaş oldu. Ajansspor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı transferinde sona yaklaştı.
Taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
PİYASA DEĞERİ 1.2 MİLYON EURO
1.2 milyon Euro'luk güncel piyasa değerine sahip 30 yaşındaki sağ bek, geçen sezon Kayserispor formasıyla Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.