Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Göztepe maçını hakem Ozan Ergün yönetiyor. BEŞİKTAŞ 1-0 GÖZTEPE GOL! 9' Orkun'un kullandığı kornerde Ndidi'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 8' Orkun'un yerden kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top direğe çarparak kornere gitti. 1' Karşılaşma başladı. İLK 11'LER Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Oh Göztepe: Lis, Ogün, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Krastev, Juan, Janderson Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş topladığı 40 puanla 5. basamakta haftaya giriş yaptı. Göztepe ise oynadığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı ve rakibinin bir basamak üstünde 41 puanla 4. sırada yer aldı. Avrupa kupalarına katılım adına sıralamayı önemli ölçüde etkileyecek karşılaşmada Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, taraftarı önünde mutlak galibiyet peşinde. Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe ise İstanbul'dan puan ya da puanlarla ayrılarak sıralamadaki yerini korumak istiyor.

