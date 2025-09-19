Süper Lig’de 6. haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş bugün Göztepe’ye konuk olacak. Başakşehir galibiyetiyle kötü gidişi durduran siyah-beyazlı ekip zorlu deplasmandan da zaferle dönüp çıkışını sürdürmenin peşinde.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın asıl hedefi ise 4 Ekim’deki Galatasaray derbisi. Bu tarihe kadar Göztepe, Kayserispor ve Kocaelispor ile karşılaşacak Kartal’da tecrübeli hoca kayıpsız şekilde Rams Park’a çıkmanın planlarını yapıyor.

SVENSSON KADRO DIŞI

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayıp İzmir’e gitti. Svensson Sergen Yalçın’ın kararıyla kadroya alınmadı. Ayrıca sakatlık riski olan Rashica, ağrıları de vam eden Salih ve Ndidi ile kırmızı kart cezalısı Orkun da İstanbul’da bırakıldı