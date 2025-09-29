Süper Lig’de 7. haftanın kapanışı Dolmabahçe’de yapılıyor. Beşiktaş ile Kocaelispor Tüpraş Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Hafta içinde Kayseri’de 4-0 kazanan siyah-beyazlılar adeta gövde gösterisi yaptı. Sergen Yalçın’ın öğrencilerinin şimdiki hedefi Kocaelispor’u da devirip “Seri” başlatmak.
BERABERLIK YOK!
Sezon istikrarsız sonuçlar alarak başlayan Beşiktaş oynadığı 5 karşılaşmadan üst üste 2 galibiyet çıkaramadı. Eyüpspor’u 2-1 yendi, Alanya’ya 2-0 mağlup oldu. Başakşehir’i 2-1’le geçti, Göztepe deplasmanında 3-0’la bozguna uğradı. Kayseri’yi 4-0 deviren Beşiktaş bu fırsatı kaçırmak istemiyor.