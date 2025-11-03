Geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybeden Çapanoğlu için ilk tören, mesaisini yürüttüğü Beşiktaş Kulübünün Fulya'daki Hakkı Yeten Futbol Altyapı Tesisleri'nde düzenlendi. Kulüp ve tesis çalışanları ile öğrencilerinin katıldığı törende helallik verilen Hikmet Çapanoğlu, Tüpraş Stadı'na götürüldü.

Burada düzenlenen törene ise Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora, futbol altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı, Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, merhum Hikmet Çapanoğlu'nun ağabeyi teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, ailesi, teknik direktörler Önder Karaveli, Tamer Tuna, Ziya Doğan, eski Beşiktaşlı futbolcular Gökhan Keskin, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut, Beşiktaşlı futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu, futbolcuları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan ikinci başkan Hakan Daltaban, "Hikmet'i çok uzun zamandan beri tanırım. Genç arkadaşlar çok şanslısınız ki örnek alacağınız bir ağabeyiniz vardı. Onun yolundan ayrılmayın. Hem Beşiktaşlı duruşu hem adamlığıyla örnek biriydi. Allah bana da böyle bir yolculuk nasip etsin. Arkasından kötü konuşan tek kişi görmedim." dedi.