Beşiktaş, 2020-2021 sezonundaki şampiyonluğun ardından belini doğrultamadı. Siyah-beyazlıların son 4 sezonda yaşadığı başarısızlık puan tablosuna da korkunç bir şekilde yansıdı. Kasımpaşa karşısında son anda 1 puanı kurtaran ve sahadan 1-1’lik sonuçla ayrılan Kartal, şu an lider Galatasaray’ın 23 puan gerisine düştü. Geçen sezon tamamlandığında Beşiktaş, şampiyon Cimbom’dan 46 puan fark yemiş ve bu durum siyah-beyazlıların en kötü sezonu olarak tarihe yazılmıştı.

2022-2023’te Galatasaray’ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda Kartal, liderin 10 puan gerisinde kaldı. 2021-2022’de Trabzonspor’un ipi göğüslediği sezonda ise Beşiktaş, rakibinden 22 puan fark yemişti. Son dört sezonda Beşiktaş, zirvenin 101 puan gerisinde kaldı. Bu sezonun bitimine 8 hafta kala farkın açılması halinde Beşiktaş, yeni kötü bir istatistiğin sahibi olacak.