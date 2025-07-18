Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağlanamamasının ardından Beşiktaş, bonservisi elinde olan Kyle Walker-Peters'a yönelmişti. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncuyu sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet etmişti. Ancak beklenen geliş, bir türlü gerçekleşmedi.

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur.

Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur.

Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.

Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

YENİ DURAĞI WEST HAM UNITED

İngiltere basınının önde gelen transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre; Walker-Peters, Premier Lig ekibi West Ham United’ın 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Haberde, transferin resmiyete kavuşması için gerekli adımların kısa süre içinde atılacağı da belirtildi.

Transfer gündeminin gözde ismi Walker-Peters, Türkiye macerasını başlamadan sonlandırırken, Premier Lig'de yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.